Alphabet旗下谷歌27日（周日）要求美國、英國、亞太的部分員工自4月4日起每周返回辦公室工作3天，作為結束因應疫情遠端工作政策的第一步。

路透周三取得一份內部電郵顯示，谷歌向舊金山灣區員工表示，隨著感染人數穩定下滑，加上已經實施的安全措施，這意味可以正式轉為混合工作周模式。

谷歌加入科技與金融業要求員工返回辦公室的行列。谷歌全球福利部門主管凱西（John Casey）的電郵指出，除了經核准的豁免之外，回到辦公室的員工必須完全接種新冠病毒疫苗。