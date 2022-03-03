增設夜間照明！台中市運動局長李昱叡視察朝馬足球場。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

增設夜間照明！台中市運動局長李昱叡視察朝馬足球場。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

位在台中市西屯區的朝馬足球，是市中心使用率極高的足球場，運動局長李昱叡爭取改善照明設備，除增設夜間照明，也改善監視系統及增設草皮維護所需的自動噴灌灑水系統，包括安全圍籬及圍網等項目一併整修，夜間照明啟用後，可延長球場夜間使用時間，對於使用效益與台中球隊培訓與參賽都有顯著效益。

台中市優化足球運動環境，市長盧秀燕上任以來，發現朝馬足球場部分區域無照明設備及噴灌系統不夠完善，為優化選手訓練環境，特別爭取中央資源及市府編列預算投入1400萬，增設符合全國性比賽標準的夜間照明並進行草皮養護。

李昱叡2日晚上邀集台中足球運動專家學者，至朝馬足球場視察夜間照明增設情形，他感謝中央、地方民代支持，以及教育部體育署預算補助，才能完成球場優化。

該工程除增設夜間照明以外，也特別改善監視系統及增設草皮維護所需的自動噴灌灑水系統，目前工程已完成，未來將舉辦等多項足球賽事與活動，也提供附近的多所學校球隊及社會球隊，更舒適完善的運動場。

運動局表示，台中市積極優化足球運動環境，包含推動全台首座足球運動園區、建造西屯8人制足球場等，近年在推動足球運動面向上也成果豐碩，榮獲多項佳績，包含2021年全運會勇奪男足勇奪冠軍二連霸、台中藍鯨女足勇奪2021台灣木蘭聯賽冠軍。

2021年全國五人制足球精英賽台中市包辦國中組冠、亞軍；近期2022台灣企銀五人制足球聯賽「台中旅人」主場吸引熱血球迷到場觀賽，並榮獲二連勝，再創佳績，眾多績優成績展現台中足球競技實力，未來將持續推動營造優質的足球運動環境。