烏克蘭近期遭俄羅斯入侵，國內陷入大亂，進而影響到體壇生態，部份烏克蘭運動員站出來抵制俄羅斯，大多數的世界體育總會也都將其封殺，希望這場戰爭能盡快停止，而烏克蘭網球女將史維托琳娜(Elina Svitolina)則是向台灣釋出善意，因為我國捐了27噸醫療物資給烏克蘭。

圖片截自史維托琳娜IG限時動態(elisvitolina)

史維托琳娜在個人IG限時動態轉發《Occupy Democrats》推特貼文，內容說道：「台灣向烏克蘭運送了27噸的醫療物資，並譴責俄羅斯的入侵，因為台灣支持『自由與民主』和『打擊威權主義的擴張』，如果你支持台灣，請轉發！」大力感謝台灣對烏克蘭的支援。

史維托琳娜目前高居世界排名第15，近期在蒙特雷公開賽擊敗俄羅斯女將波塔波娃(Anastasia Potapova)，為國家爭了一口氣，此外在俄羅斯攻打烏克蘭之際，她也頻頻為祖國發聲，並希望能避免與俄羅斯選手對打，還要求網球3大協會只能讓俄羅斯選手以中立身份參賽。

史維托琳今年27歲，外型亮眼，生涯拿過15座WTA和6座ITF冠軍，2017年最高世界排名曾達到第3，大滿貫最佳成績是在2019年挺進溫網、美網4強，去年夏天東京奧運她代表烏克蘭奪下銅牌，實力雄厚。而在去年4月她與法國男網選手「跳跳人」蒙菲斯(Gael Monfils)宣佈了訂婚喜訊。