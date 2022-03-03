現在是上班時間，台北捷運文湖線稍早卻傳出狀況，有旅客指出，往動物園方向的列車抵達東湖站後，突然無法自動開啟車門，要改成手動開門才能出來，車上數位民眾急著要求下車，站外也擠爆不少要上車的旅客，北捷獲報後現已調度下班列車，車上40名旅客已成功下車並搭上另班車，處理時間約9分鐘，目前已恢復正常，列車異常原因將於送回機廠後詳查。

有民眾指出，事發當時都沒看見東湖站的工作人員找不到，現場也沒告示牌，導致很多人持續進站中，但車上的卻下不來，現場亂成一遍，呼籲要通勤至東湖站的民眾務必注意，也有部分乘客哀嚎「真的擠爆了」。

對此，北捷表示，上午7時58分，文湖線南港軟體園區往東湖站間一部列車突然無法自動行駛，行控中心立即依照SOP，在東湖站請車上約40位旅客下車改搭下一班車，處理時間約9分鐘，處理期間文湖線除加強廣播，並調整班距因應，目前已恢復正常，至於列車異常原因將於送回機廠後詳查。