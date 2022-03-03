烏俄衝突戰火持續延燒，引發各界高度關注與熱烈討論，「今日烏克蘭，明日台灣」的說法讓不少網友感到恐慌與擔憂，甚至開始檢視國內的兵役制度，針對目前「徵募併行」的兵役制度，能夠提升多少戰備軍力，網友的信心也是隨著國際局勢動盪，開始動搖。透過數據調查，阿富汗淪陷、烏俄戰爭，網友在關注這些國際重大衝突事件時，皆帶動一波檢討台灣兵役制度的討論聲浪，這次烏克蘭遭俄羅斯侵略，兵役相關的討論聲量更創下新高。

阿富汗淪陷「兵役話題」聲勢就起漲 網友呼籲「役期恢復2年」

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查（2021/08/15~2022/03/01），近期發生的國際重大衝突除了烏俄戰爭，更早在美國撤軍導致阿富汗淪陷，就引發一波「今日阿富汗，明日台灣」的討論聲浪，間接帶動國內兵役話題的討論。阿富汗淪陷後一週起（2021/08/15~2021/08/21），兵役話題的網路聲量共計4萬845筆。面對美國從阿富汗撤軍，阿富汗首都喀布爾一夕被攻陷，許多台灣網友認為應該引以為鑑，不要過度指望美國，應該以自我提升國防軍力為主，檢討台灣當前的兵役政策，包括要不要將役期從4個月改回2年，或是恢復全面徵兵制，甚至是女性也要當兵，網路呼聲都快速竄升。其中，國民黨立委徐巧芯因為帶頭表率，喊出支持女性要當兵，自己也願意以身作則，成為女性從軍的關鍵領袖。另外，媒體人趙少康呼籲，不要認為抱緊美國就天下太平，搭上話題熱潮獲得不少支持，但遭民進黨副秘書長林飛帆反嗆是「國內投降主義者在蠢蠢欲動」。藍綠砲火連連，讓兵役話題持續在網路上延燒擴散。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎

兵役話題日均聲量近2萬筆 話題熱度不減續燒

面對這次俄羅斯入侵烏克蘭，台灣網友再次快速將注意力放到國內的兵役制度，近一週（2021/08/15~2021/08/21）討論兵役話題的網路聲量共計11萬6885筆。由於烏俄兩邊軍力相差懸殊，有網友擔憂，若換作是中國武力犯台，台灣能夠抵抗多久，因此，除了假設美國願意協防之外，也應該要強化自身國防戰力。2月25日烏克蘭總統宣布實施「強制徵兵制」，18至60歲間的烏克蘭男性禁止離境，且持續徵召後備軍人，使兵役話題進一步延燒升溫，網路聲量單日衝上2萬3896筆，創下新高。烏克蘭持續擴大徵兵，不少網友解讀為烏克蘭兵源不足，認為台灣要引以為鑑，留言「現在才在徵兵太晚了吧」、「台灣該警惕了」、「台灣應該恢復徵兵而且男女都要」。

不過，台灣的兵役制度需不需要做出應對調整，國防部長邱國正表示，現行募兵制役期至少4年，戰力相較之前是過之而無不及，要不要恢復徵兵制，則有專案小組在研判。烏俄戰爭不只牽動全球局勢，也意外延燒成國內兵役話題的論戰，全民皆兵、恢復徵兵制的聲音不斷高漲，每天都有近2萬筆的討論聲量，顯示網友對台灣現行的兵役制度其實很有「意見」，尤其在國際局勢動盪，國內役期卻不斷縮短，對於維持必要的國防戰力，或許網路上討論的熱烈程度，也是反應出不少網友的憂慮，才會頻頻喊出「恢復全面徵兵」。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年8月15日至2022年3月1日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『國內兵役話題討論』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。