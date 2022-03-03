實聯制政策近日引發網友熱議！

隨著COVID-19疫情不斷威脅本土社區，指揮中心在去（2021）年5月開始推動「1922簡訊實聯制」，國人若是前往公共場所或搭乘大眾運輸工具，必須依規定掃描QR Code或手寫實聯制，確保未來能夠提供政府單位進行疫調使用。

不過因為超商傳出多起店員勸導後受傷、匡列隔離入住防疫旅館自費等事件後，出現不少民眾不願意做實聯制的現象，也讓人擔憂未來尋找相關接觸者恐怕更加困難。

想要了解為什麽這些人不想做實聯制嗎？今天就跟著《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來一探究竟網友熱議背後的10大原因吧！

No.10 沒有投保防疫隔離險

2021年初台灣產物保險強勢推出「防疫神單」，若是被匡列隔離就能獲得10萬元賠償，也讓民眾紛紛排隊搶買，近期也有富邦產險、中國信託產險、新光產物保險、和泰產險、兆豐保險等單位祭出防疫保單，民眾重視細節則包含保費額度及理賠金額等。

儘管多數事前投保防疫險的民眾都會放心掃實聯制，不過也有網友認為「考量到半月沒收入 ，5萬防疫險其實還倒賠」，也讓沒有投保的人擔心若是被匡列隔離，恐怕無法負擔經濟支出，因此選擇不做實聯制。

No.9 有些假的實聯制詐騙個資

實聯制因為疫情逐漸融入國人日常生活中，掃描QR Code也成為進入公共場所的慣性動作，但日前內政部警政署165全民防騙網貼出公告，表示有店家的QR Code遭到不肖人士蓄意更換，民眾若是一時未查，掃描該連結後就會導流至高額付費號碼，消費者荷包也會因此大失血。

該新聞一出也讓網友人心惶惶，「這種時間了，還有人動歪腦筋」、「詐騙集團真的是什麼都幹得出來」，也有人喊話要政府針對賺取災難財的人祭出重罰，確保實聯制不會淪為詐騙集團的賺錢途徑。

No.8 疫情趨緩覺得實聯制非必要

雖然本土仍有零星確診個案發生，但是相比2021年5月三級警戒爆發、本土嚴峻疫情時期，民眾多已完整接種兩劑疫苗，據指揮中心統計，截至2月25日已提升至76.70%，加上國人警覺意識較強，外出都會隨時配戴口罩，避免前往人多擁擠的場所，也讓近期的疫情相對緩和。

有網友就分析實聯制在疫情趨緩下沒有意義，「現在防疫警戒是幾級啊？」、「疫苗滿到打不完」、「浪費大家時間，口罩戴了其實也就夠了」、「防疫做太好每天+0就覺得沒意義」。

No.7 手寫實聯制個資可能外洩

消費者若是身上沒有攜帶手機，店家也會提供紙本登記，確保每位入店消費的客人都能落實實聯制動作。不過最近有超商店員反應有人寫實聯制「寫非常久」，店長上前仔細看才發現對方正在抄寫其他客人個資，也讓網友大嘆「太恐怖了吧」。

網友對此行為也透露手寫實聯制恐暗藏個資外洩風險，「可能大家都寫在同一個本子上，就直接看得到」、「單張資料表交給店員真的還比較好，沒想過有人會去抄別人的個資，以後如果碰到大本子填寫的要小心了」。

No.6 隔離完出關薪水工作都沒了

讓民眾不願意做實聯制的原因還包括「工作」、「薪水」問題，有網友曾在網路論壇上發文，表示「每掃一次實聯制，就有機會中隔離14天大禮包」，若必須由專車載往集中檢疫所或防疫旅館，「卡一刷，一個月薪水沒了，隔離完工作也沒了」，該文PO出也立即引來廣大網友熱烈討論。

儘管指揮中心提供隔離者每日1000元補貼，網友也無奈反應「其實會猶豫掃實聯制，被隔離找罪受還損失金錢」、「光隔離費+薪水就要10萬起跳了，誰還敢掃實聯制啊」、「我一掃是一個半月薪水」。

No.5 入住防疫旅館可能要自費

近日讓網友爭論不休的議題還有「隔離入住防疫旅館可能要自費」，YouTuber「光頭騎士日記」因職場同事確診，配合政府專案入住防疫旅館，經致電1922才驚覺「篩檢陰性者防疫旅館要自費」，也讓他錯愕直言「十幾天這樣，三、四萬塊就沒了」。

後續屏東縣政府回應會針對隔離者發放每人每日500元補貼，指揮中心也表示原則上以居家隔離為原則，不應要求民眾自付防疫旅館費用，不過仍引發網友拒掃實聯制聲浪，「吃個飯有機率被搶4萬」、「自費就不掃了」。

No.4 店員較不會主動要求實聯制

日前因超商店員口頭勸導戴口罩或實聯制，導致顧客心生不滿攻擊店員，甚至在2021年11月一名29歲的蔡姓店員遭刺身亡，也讓四大超商相繼宣布不再要求店員強制宣導實聯制、戴口罩與量體溫政策，改以店內影片加強播放宣導與張貼公告方式取代。

部分網友對此也不主動做實聯制，「除非店家強制要看手機不然都不掃」、「沒檢查就不掃，有叫我掃我就配合」、「能不掃絕對不掃」、「店員不講就不掃」、「店員沒說就沒掃，有掃的也沒發」。

No.3 沒做實聯制也不會被政府開罰

指揮中心指揮官陳時中曾在日前說明「沒做實聯制」並無訂定罰則，但授權給地方政府開罰，近日就有台南網友上網發文，透露自己沒做簡訊實聯制，結果被抽查到後恐面臨3000到15000元罰鍰，也讓原PO焦慮求救「想到罰錢一直睡不著」。

目前全台僅台南明確訂出沒掃實聯制會有相關罰則，其他網友也留言，「本來就沒強迫啊，去高鐵也沒掃實聯制」、「實聯制不是本來就良心掃嗎」、「自從部長說沒法條可以罰之後就不掃了，而且我不是台南人」。

No.2 擔心足跡重疊就被匡列隔離

讓網友為之擔憂的還有「擔心足跡重疊就被匡列隔離」，例如近期傳出桃園民眾到台北聚餐乖乖掃實聯制，3天後卻被告知與確診者足跡重疊，需花費42000元讓全家大小住進防疫旅館，新竹也有女網友因吃飯餐廳傳出確診者足跡，被迫用38000元入住防疫旅館，引起民眾擔憂「足跡重疊會不會就被匡列隔離」？

對此指揮中心也說明，只要有接觸就會列為隔離對象，但「如果足跡重疊就匡列隔離，一定是好幾十萬人」，不過仍有網友不買單，表示「我不敢掃實聯制，除非是強制檢查的像圖書館」、「被匡列就強制隔離，就算染疫自然痊癒都比隔離14天快」、「掃來找麻煩」。

No.1 其他人不掃我也不想掃

網友討論最熱烈的莫過於「其他人不掃，自己也不想掃」！自從今年疫情逐漸趨緩後，有網友也開始反應實聯制「很多餘」，許多專家學者討論實聯制該不該走向退場。不過陳時中在防疫記者會上說明，未來傾向在特定情境下可免戴口罩，但站在指揮中心的角度，還是希望民眾戴好口罩、儘早接種疫苗，才是目前最基本的防疫策略。

有網友表示實聯制「超擾民，一堆阿伯都沒在鳥了」、「大部分人都沒在掃了」、「這種名存實亡的制度真的可以收了」、「刷了反而覺得自己很怪」，也有網友表示實聯制仍須花費不少時間，「打開APP到可以掃，最少也要10秒」、「早就沒人在刷了」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2021年02月25日至2022年02月24日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『實聯制』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」