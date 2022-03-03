烏俄衝突持續延燒，美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）伉儷昨（2日）晚間抵達台灣，引起關注。台大婦產科醫師施景中表示，他對蓬佩奧印象最深的就是，他穿著短褲在廚房洗碗，而太太與朋友在一旁打牌的照片。引起網友熱烈討論。

台大醫院婦產科醫師施景中昨在臉書發文說，他對美國前國務卿蓬佩奧印象最深刻的就是，他頂著西點軍校第一名畢業的光環，卻穿著短褲在廚房洗碗盤，而太太與友人就坐在一旁打牌的照片。

醫曝對蓬佩奧印象最深的照片，相較於先前較圓潤的身材，蓬佩奧變超級瘦，讓不少網友驚呆。（圖／翻攝自蓬佩奧推特）

事實上施景中所描述的這張照片，是蓬佩奧2019年12月在推特上PO出來的，當時他與兒子在廚房裡面幫忙太太，他們承諾會在耶誕節做得更好。

施景中表示，台灣到底該送什麼禮物給蓬佩奧呢？他曾看過蓬佩奧穿T恤下圍棋，右手拿著台灣鳳梨乾啃著，以表達對台農民的支持。不過，近期他才成功減重40公斤，感覺送他甜點也不太好，但還是希望他在台灣期間，可以享受到台灣的人情味。

相較於先前較圓潤的身材，蓬佩奧變超級瘦，讓不少網友驚呆，「真的瘦超多欸」、「完全看不出來是同一個人」、「瘦超多，感覺以前澎皮（台語：飽滿豐盈）比較好看」、「怎麼瘦成這樣子，快派台灣阿嬤出場煮好料幫他補一補」。