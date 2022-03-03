28歲大陸男星張九南是郭德綱旗下德雲社弟子，有「抖音小王子」、「定場詩小王子」等稱號，今年初他被前妻爆料騙離婚、出軌。昨(2日)深夜她再發文，抖出張九南曾對她家暴，且兩人4年多婚姻中她被家暴20多次，張九南出軌10多次，去年她更在家中垃圾桶發現保險套，證據確鑿。

張九南與前妻育有1子，今年1月前妻曬出對話紀錄，指出自己被迫離婚，對方還不肯支付孩子的扶養費，昨深夜張九南前妻、微博帳號「巧克力芋圓奶」再度發文，強調兩人目前還不算正式離婚，去年9月她被張九南被騙同意離婚訴訟，對方當下騙她3年後就會「復婚」，但至今兩人仍處於「婚姻存續期」，意指兩人在法律上還是夫妻關係。

張九南前妻曬出被毆打證據。（圖／翻攝自巧克力芋圓奶微博）

張九南前妻說，兩人2016年領證結婚以來，男方就多次被她發現約粉絲開房間，當時她剛生下孩子，見他頗有誠意的寫了檢討書以為他會悔改，沒想到是不斷縱容的開始，從2016年到2020年期間，張九南每次出門工作都會約不同女人開房，去年全家搬家後，張九南前妻更在新家發現沾了口紅的口罩和保險套等，但對方始終否認。

張九南前妻發文。（圖／翻攝自巧克力芋圓奶微博）

對於這段不堪的婚姻，張九南前妻坦言過去兩人只要意見不合，張九南都會對她動手動腳，這點男方的朋友都有目睹過，而每次張九南打人後，都是張爸張媽出面調停，要求她別告張九南，雙方談離婚期間，張九南還找了男性朋友到她家搶孩子，鬧上警局後，張九南竟還嗆前岳母：「老不死的，妳不要威脅我」，而這些張九南前妻表示都有警方的筆錄可以作證。

張九南回應。（圖／翻攝自張九南微博）

前妻最後更爆張九南完全是雙面人，「粉絲追他，他都會看好看與否，不好看直接背後罵人家長得難看等等，做事很極端」，並曬出被毆打受傷的照片，強調以上所說證據都會交給法院裁定，而張九南稍早發文回應：「沒成想又來回應，等判決，自有公道」，懶理前妻爆料。

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