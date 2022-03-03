歌壇天后蔡依林不僅演藝事業成績有目共睹，更曾以「瑪麗蓮夢露」翻糖作品獲得國際認證，去年為外甥女做的翻糖蛋糕，更神還原夯劇「魷魚遊戲」場景，再度展現驚人的巧手功力，不過近來迷上針織毛線的她，似乎屢受挫敗，不禁大嘆：「織女系不好念」。

蔡依林近來迷上針織毛線，強調自己是「織女系新生報到」的她在instagram曬出毛線勾織的成品，只見另一旁有團毛線被纏得一團亂，讓她感嘆目前設定的目標就是「不要再拆了」，經過一番奮戰之後，讓向來擁有一副巧手的她也被打敗，甚至備感挫折直呼：「織女系不好念」，不過憑著她過人的毅力及天份，讓粉絲相信不久後就會有驚豔的作品問世。

蔡依林近來迷上針織毛線。（jolin_cai IG）

蔡依林身穿深U緊身上衣展現傲人身材。（jolin_cai IG）

此外，蔡依林曬出自己表情專注，正在努力編織毛線的照片，只見她頂著一頭捲髮及素顏入鏡，保養得宜的她模樣依舊凍齡，白皙肌膚更是吹彈可破，此外，身穿深U緊身上衣不僅讓傲人上圍若隱若現，更擠出一條深邃事業線，火辣的魔鬼身材讓眾人稱羨不已。