知名網紅「罔腰」與鳳梨分手後便積極從事電商工作，而她也憑著自己的努力買下第一間屬於自己的房子，而近期都忙著裝潢的她，還是不忘在社群媒體上分享近況與裝潢細節，網友看到她的氣派裝潢後也忍不住驚呼連連。

經常透過社群媒體與粉絲互動的罔腰，日前於個人IG上PO文表示「暫時先這樣，樓上還在裝修中，客廳居然默默的好的，然後我的現金一直噴一直噴，為了給皇太后一個追劇的空間，明天會來一台大電視，我要去台南度假了，用新家用到頭昏腦脹中」，只見照片中寬敞的客廳裡，擺放著白色沙發、大理石桌與電視櫃、復古電話筒，氣派的地毯與裝潢相互輝映。

而眼尖的網友還發現桌上那隻金光閃閃的「金錢豹 ，紛紛留言「好美的房子」、「這電話也太好看了啦」、「太漂亮了」、「整個非常喜歡」、「金錢豹好威」、「有錢真好」、「家裡好氣派」、「地毯好氣派」、「金錢豹幫你咬錢錢」吸引超過4000多人按讚，意外引發話題。

事實上，罔腰與鳳梨過去從熱戀到分手，一路走來紛擾不斷，現在也各自有新的對象，但不久前鳳梨卻突然PO出與罔腰的合照再度合體，表示「見到這個人都沒什麼好事，看到我不是凹產品就是拿錢，也沒看她拿錢給我花」讓網友們看了眼，隨後他在留言處解釋，罔腰是因工作需求跟他見面，女友歐菈也都知情；接著PO出與歐菈的合照表示「見到這個人都沒什麼壞事，看到我不是燉雞湯就是按摩，也沒看她花我什麼錢」幽默回應網友的顧慮，也見證他與女友的好感情。