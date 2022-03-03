56歲男星邰智源近年主持網路節目《木曜4超玩》體驗多種職業，受到許多網友喜愛，而邰智源近日接受雜誌聊「職業無貴賤」時，卻有酸民留言嘲諷：「你演郝柏村的時候睡著了，那很敬業嗎？」對此，還釣出邰智源親自留言回擊。

邰智源演藝事業橫跨主持、戲劇和模仿，其中，邰智源在20年前的綜藝節目《全民大悶鍋》上，模仿過無數人物，有郝龍斌、施明得、胡志強、謝震武、朱孝天、阿基師等等，其中邰智源模仿過歷任參謀總長、國防部長的知名政治人物郝柏村，從維妙維肖的神情、口吻和神情，加上邰智源令人發噱的逗趣演出，廣受觀眾喜愛，甚至還與本尊同台，成為經典一幕。

邰智源可以說是演藝圈長青樹，尤其他近年主持網路節目《木曜4超玩》體驗多種職業，受到許多網友喜愛，還擁有「最紅阿公」的美名，而邰智源近日接受雜誌訪問、暢聊「職業無貴賤」，卻有酸民留言嘲諷：「你演郝柏村的時候睡著了，那很敬業嗎？」

邰智源回應網友全文。（圖／取材自天下雜誌臉書）

結果還釣出邰智源親自留言反擊：「比你醒著醉生夢死來的強」，最後還貼上哭笑不得的貼圖，吸引網友留言狂讚，紛紛直呼：「邰哥帥翻」、「入戲九分就會這樣了」、「我就喜歡邰哥嗆酸民」、「人家睡著都比你的留言有效果」。