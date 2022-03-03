俄烏衝突已進入第8天，一位俄羅斯士兵投降被烏克蘭民眾「包圍」，送上珍貴的食物與水，還協助他與媽媽視訊報平安，讓該名士兵當場哭出來，這影片昨（2）日曝光後在網路上引起瘋傳，不少台灣網友感嘆「很多士兵也是被騙上戰場的」。

俄烏衝突引起全球關注，許多恐怖的前線影片陸續傳出，其中有些真實性待查。而「美國版PTT」Reddit昨日又出現一則最新影片，內容顯示一名俄羅斯士兵疑似與部隊走散，因為缺乏物資而投降，烏克蘭人發現他後不僅沒「報仇」，還獻上當地美食與熱茶讓他飽餐一頓。

除此之外，烏克蘭人還協助該士兵與母親聯繫、視訊，當俄羅斯士兵看到母親的剎那馬上留下男兒淚，周遭民眾也被這一幕動容，隨後烏克蘭民眾告知該士兵的母親一切都很好，兒子沒有出事也沒有受傷，並會持續協助兩人進行聯繫。

影片瘋傳後引起網友討論，網友無不感嘆戰爭的可怕，說「這是滿足普丁自己野心的戰爭，可憐的是百姓」、「俄兵大都被騙了，以為演習變成侵略」、「旁邊拿麵包的人感覺也哭了」、「人民之間根本沒有敵對，就只是政客在亂搞」，還有不少網友指出該影片將俄羅斯士兵拍得很清楚又沒有打馬賽克，擔心他回國後恐會遭到清算；不過也有網友質疑影片真實性，說「可能是大內宣的一種手段，還是看看就好」。