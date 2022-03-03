高雄土地公再出手！財團法人陳啟川先生文教基金會去年12月，以4.7億無貸款向「新華開發」買下萬華區西寧南路，「力福商業大樓」商辦4~7樓和地下室四層共1285.6坪，正式進軍西門町商圈。

陳啟川家族近年資產重心逐漸北漂，2020年底，以5.58億買下台開大樓地下室共1411.8坪商辦；接著同年10月開始「錢」進桃園，加上2021年7月，兩次共計斥資2.72億，無貸款買下桃園高鐵站前「布拉格站前之星」商辦14樓整層共16戶，總面積787.4坪，為青埔地區近五年來，最大手筆的商辦交易。合計陳啟川家族近兩年至少在北台灣包括桃園高鐵站前、北車站前商圈和西門町，共砸13億卡位重點精華商圈。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，高雄已故市長陳啟川家族，過去以「南和興產」持有不少高雄市精華區土地，因此有「高雄土地公」之稱，但近年家族陸續賣出高雄祖產土地，並北上買樓，不過雖然家族資金豐沛，但不著眼高單價燙金地段，而是看好台北西區發展，搶進重點商圈，分別在北車站前和西門町買進26年和31年舊商辦，凸顯高雄陳家布局務實的手法，現階段出租，未來也有都更開發效益，長線耕耘北台灣市場。

台灣房屋敦北民生特許加盟店東李源豪表示，「力福商業大樓」過去主力客戶為商旅業者，因受疫情影響，國門尚未開放，西門町現在仍未恢復往日榮景，不過現今卡位，有利議價，且一次取得過半的產權，對於未來都更改建也有較大利基。