【愛傳媒簡秀枝專欄】提起巴黎、倫敦、紐約等國際大都會自然史博物館，大家都印象深刻，或曾親自拜訪朝聖過，但近在眼前的「台灣博物館」與「土銀展示館」，可能非常陌生，或許聽過，但不知道那些館在做什麼，展什麼。

拜了建築行腳之賜，2月26日參加台北藝文空間之旅，走訪了台灣博物館、土銀展示館、關渡美術館等，讓在台北生活、工作幾十年的我，恍然大悟。

由於建築師林洲民曾參與台灣博物館、土銀展示館與關渡美術館的改造、修建與增建工作，難得由他親自領軍，從建築角度切入，並分析博物館、美術館建築與展示設計的互動關係，讓行腳經驗更鮮活而具知識性，收穫滿滿。

曾在美國留學、擔任建築師工作多年，也經常走訪國際大都會博物館與美術館，他説，台灣博物館與土銀展示館的內涵、水準、觀賞氛圍，一點都不遜色，只是國人不懂得珍惜。

他在演講中，語重心長地說，大家可以去紐約、巴黎、倫敦等都會看看並作比較，台灣自然史博物館一點都不差，經得起比較的。

疫情之前，一到寒暑假，多少父母帶著孩子，千里迢迢飛往全世界，朝聖國際館博殿堂，唯獨坐落在台北火車站附近，自己的博物館與美術館，反而棄之如敝屣。

林洲民描述，1962年，他在金融界服務的父親帶領，第一次走進土銀大樓，看到前身是日治勸業銀行，日式挑高建築，讓7歲的他，眼睛發亮。昨天他以英文單字「magnificent」來形容小男孩當年烙印下宏偉壯觀的感覺。勸業銀行舊廈，在當年是非常先進的建築，採用許多新式工法、新技術、新設備、新建材。

他在美國工作期間，曾當地陪，帶著外甥到紐約自然博物館，看到孩子新奇、興奮的表情，他也許願，希望台灣也有類似的博物館，讓孩子就近參觀與學習。

1995年林洲民帶著美國AA建築師資格與執業經驗，以及對貢獻家鄉的夢想，返國發展，陸續承攬了許多公共工程，包括台灣博物館、土銀展示館、關渡美術館等改造、修建與增建工程，把他對對館博的期待，透過建築手段，在家鄉土地上落實，他倍感安慰與驕傲。

林洲民認為，公共建築優劣，是一個國家氣勢展現的指標。造價過低，工期不足，正是困擾公共工程的兩個主因。

林洲民帶著自我調侃的語氣說，在美國執業的第一個12年是「高造價，高品質」工程，回國後的第二、三個12年「低造價、高品質」，他希望未來的12年，可以回到「高造價，高品質」，翻轉台灣公共工程的生態，讓吃苦耐勞，又緊抱理想的建築師，得到更合理的對待。

2月26日的行腳，就選在台灣博物館大門口的一對銅牛。這對銅牛，原為日據時期臺灣神社遺物，1949年移置於現地。這兩尊銅牛彼此看似相似，實則於不同時間，因不同原因，由不同材質所鑄造。約在2006年左右，博物館廣場改造時，拆除鐵圍牆，去除鐵欄杆，規劃老樹、重育草皮，當時希望把那對銅牛，前移到博物館建築體前，基座已做好，但卻被以「風水」的理由耽置迄今。

接著，大夥兒前往對街的土銀展示館參觀。土銀古蹟整修，係由楊仁江建築師處理，林洲民建築師負責台博土銀展示館的改造。2002年台北發生331大地震，台灣博物館曾被視為「有危樓疑慮」的建築之一。之後林洲民建築師，介入整修，並規劃展示空間。

林洲民大膽拆除前一手不合適的增建贅物，還以清爽俐落本色。把窗子的老電扇去除，窗戶重新整裝。他也運用挑高空間，增加了一個迴廊型半樓展覽廳，讓參觀者可以繞著右右兩側通道走上去，從半樓展覽廳下望，視野極佳。

由頂樓用鋼構，林洲民建築師加建了兩間展廳一間演講廳，空間增建之外，也處理了防震工程。而最傳神的是，他為台博土銀展示館，增作了三樓演講廳。接案之初，該樓頂的狀況很差，隨時有崩潰塌危險，林洲民認為頂樓空間，十分寶貴，經過鋼構補強，屋頂桁架整修，燈光採以間接照明，並且打開天花板，讓光線可以進來，果然通透明亮了起來。

經過那樣的整修，那個空間，成為小而美的演講廳，電影、學術界爭相預約借用。那樣大破大立的增建案，引起了古蹟整修案建築師事務所主持人漢寶德的微詞，曾為文批評，成為建築界笑話。

十多年的時間過去，台灣博物館品質，一直很穩定，太陽光線穿窗而進館，光影變化無窮。當年拆卸下來的舊木條，被回收做成長條座椅。泛著油漬，滿滿灰塵積澱、褪色成黒的金庫老銅門，被移作陳列品，喚起民眾對昔日進出保險箱的歷史回憶。

古蹟建築物自己的歷史，以及展覽物件的專業詮釋呈現，雙軌並行，讓參觀者一目了然。

在投身該項古蹟整理，他曾對著當時文建會主委陳郁秀曉以大義，陳郁秀是留學法國的鋼琴家，在巴黎生活多年，對國際博物館的狀況，十分熟悉。

林洲民問陳郁秀等，什麼是「國立」博物館？因為呈現出怎麼樣的形象與視野？如果從門廳，到展館，再到廁所，都「廉價粗俗」，怎麼讓參觀者相信該博物館是豐富、專業的。

林洲民直接說，「廉價粗俗」的印象，所有眼力所及的物件，大都依採購法，成批廉價買來安置的。照明燈，是巷子裡美以美早餐店的圓形嵌燈，地板採用最便宜的塑膠併塊板，而廁所，輕一色的制式廉價品，連小便斗、馬桶、洗手檯都是，簡直讓人瞠目結舌。

為什麼我們不把「設計」，帶進博物館？如果有「設計」，民眾一進館，就知道那裡有「自然史博物館」，尤其，更多量身打造的質感，更能張顯一個國家的氣勢，與文化水平，至關重要。

林洲民建築師2003年到2006年處理台博土銀展示館，2006年到2009年則費心於台灣博物館，包括廣場改造以及展示館修建。那些工程期間，光文化部長究換了好幾位，從陳郁秀、陳奇南、邱坤良、翁金珠、王拓、黃碧端等。

林洲民建築師説，那樣的古蹟修建，是沒有人願意碰的案件，辛苦難做，容易被批評之外，還要有借錢挹注的心理準備，但，他很愛台灣，一直希望能為台灣多做點事。

2月26日重返舊地，記憶猶新，目前景況，就像剛完工時，十多年來沒有沒壞，他心存感激。

林洲民建築師特別點名現任文化部次長蕭宗煌與主任秘書陳登欽，他們兩人，當時都在台博館服務期間，給予了他最大支持、恊助，甚至「掩護」，讓工程順利完成。

林洲民建築師念茲在茲的是「台北博物館園區」的整合，他同時為台博館預作了「未來博物館園區整體空間規劃的願景模擬圖，包含台博館本館正面的半月形水池，以及空橋，希望有朝一日，能有機會把心願落實。

成立於1899年 （明治32年）的台博館，是台灣歷史最悠久的博物館，該館建物前身為「臺灣總督府博物館」，目前被列為國定古蹟。

除了本館、土銀展示館之外，還有南門館等3處。台博館土銀展示館，除了古蹟，是歷史的見證外，古生物館恐龍化石的常設展，最為知名，備受孩童喜愛。

台博館本館的展覽，偏向歷史文化性質，包括「看見藏品裡的原、民、官」特展，這是故宮、台博與台史博等3館聯合特展。3館的藏品，分別反映台灣歷史上的3個主角：原住民（原）、漢人常民（民），與中國宮廷/官府（官）中的物質文化，展期至今年5月29日。

另外，還有「博物台灣常設展」，以自然為主題的「自然臺灣」及以人文為主題的「浮生臺灣」兩間展廳，介紹台灣的環境樣態與歷史文化，展期至明（2026）年底。

另一個常設展是，「台博館新世紀常設展首部曲—發現臺灣」，是該館21世紀以來首度推出的全新常設展，同時也是該館預定陸續推出的3場常設展中之「首部曲」。

作為臺博館新世紀常設展的「首部曲」，展覽將時間回溯至台博館的源起，也就是百餘年前，當時稱為「臺灣總督府博物館」初創立的20世紀初，內容詳實，展期也到2026年底。

至於戶外展覧，從館前路大門進入「二二八和平公園」，可以看到位於正門廣場東西兩側的戶外展示區，緊鄰館前路旁，分別是銅牛、民間石具以及老火車頭。

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：作者提供。

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