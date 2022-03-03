【愛傳媒藺奕專欄】3月2日是我和我「情婦」拍醫院實境棚的一周年紀念日，我費了一年多才追到她。

愛的開始總是一個眼色，該怎麼形容那次的對視呢。

2017年，我偶然進入電影圈、已經48歲了，且戰且走一直到2019年，察覺國內電影圈的業態相較國際的落後程度不斷加大，正在礦化、衰竭和寒冷，幾乎就要放棄了。

突然聽聞圈內有一位絕色美女，人人皆欲，卻不得。圈內人言之鑿鑿，卻沒有一個人看過她真正的模樣。那年我高齡50，左想右想，都不當是適合擁有小三的年紀。

2020年疫情起，現實裡，前狼後虎，暫停鍵一按，天下所有人都迎來了黑暗。那段期間，我心底的田鼠鑽啊鑽，整天想著那個小三。原來，夢想就像一盆飼養的植物，靜靜地，一直存在。原來，暗戀就像一首按了靜音的歌，靜靜地，它卻一直播放著。

籌建的過程總是摸索，當然帶著幾分天助的幸運，我的灌溉天賦並非来自什麼神秘支流，只因為我總有辦法在最乾涸的地方找到水吧。一周年的今天，我和我的夥伴們切上蛋糕，這個女人天生食草動物的眼，濕潤，温厚，逆来順受的模樣。

感謝這一年來拍攝的五十支劇組團隊、超過四千位影視人次接受快篩，各種年輕面孔在這裡實現人生第一次拍戲的夢想，這些里程碑給予我的不單只是興奮，而是持久的活力。當我們和他們交接的部分越多，這個棚就越是能穩固的站在那個地方。

上個月，南藝大退休的余為政教授來公司，煒智聊到親自飛去馬來西亞怡保，只為親眼見證香港邵氏片場光榮落幕被拆除的歷史畫面，我跟Wesley說多年多年之後倘若也有人專程飛來台北見證這個實景棚的謝幕，那我們就應該還有點厲害吧。

拍醫院實景棚之後。此刻，我和新的情婦正在約會，我想，一個人只要找到了自己，世上的神秘就不再有所增加。燈芯就是離黑暗最近的地方，因為一切都是從那裡開始亮起來的。

謝謝大家。

作者為文學奬得主

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