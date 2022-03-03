迎接5G、車用商機，韓國記憶體大廠三星、SK海力士正持續將利基型DRAM產能移轉至CMOS影像感測器（CIS元件）產線，使利基型DRAM供給減少、價格掀起漲勢。

其中，研調機構IC Insights預估，華邦電（2344）、南亞科（2408）2022年資本支出成長幅度分別位居全球第一及第三。IC Insights最新釋出的報告顯示，全球半導體產業2022年的資本支出金額將上看1904億美元，創下歷史新高，相較2021年明顯成長24％。

當中資本支出年成長幅度最高的為華邦電，資本支出金額為16.45億美元，年成長幅度高達367％，另外年增幅度排名第三的南亞科，2022年資本支出為45億美元，年增幅度為148％。

法人看好，由於利基型DRAM市場需求持續看增，華邦電、南亞科又拉高2022年資本支出，兩大記憶體廠在2022年產出有望持續增加，並搶食這波利基型DRAM漲價商機。