愛立信於世界行動通訊大會(MWC)展出最新的動態網路切片選擇(Dynamic Network Slice Selection)解決方案，並與遠傳(4904)合作展示全球第一個5G獨立組網多切片測試，這項解決方案除了能讓5G裝置連上多個客製化網路切片，也讓電信營運商能靈活因應需求切割出不同的5G網路服務、強化流量控制，進而提升消費者在單一裝置中的網路體驗。

台灣愛立信總經理周大企表示，隨著5G邁向獨立組網發展，動態的多網路切片選擇技術將賦予服務供應商更靈活的部署彈性，讓服務創新的層次不只在單一裝置，更能從應用程式釋放5G的無限可能。

愛立信積極與裝置生態系統合作，在5G網路中導入基於3GPP標準的使用者路由選取策略，透過網路切片進行應用流量導向，讓使用者透過單一裝置就能連結多個對應的網路切片，獲得具備服務品質保證的網路服務。

這項突破性的URSP技術測試，由愛立信與台灣的遠傳電信攜手合作，於2021年11月首次在搭載最新作業系統Android 12的終端裝置上完成獨立組網多切片測試，並於MWC中於愛立信攤位中展出。在MWC展示的端到端網路切片技術，基於5G獨立組網架構，囊括網路、使用者設備和裝置運作系統，並由愛立信無線接取網、雲端原生的核心網路支持。

URSP為愛立信動態網路切片選擇解決方案的主要功能之一，它允許一個裝置同時連結多個網絡切片，並具有流量偵測和導引功能。全新愛立信動態網絡切片選擇解決方案，將導入至5G 核心網路產品組合，藉此靈活因應需求切分服務並強化流量控制，進而提升單一裝置的網路體驗品質。

這項解決方案讓企業能夠透過專用的工作設定檔來為其設備選擇最安全的切片。由於這項功能可透過用戶平面卸載來優化網路特性，因此也是有效部署邊緣運算的關鍵。