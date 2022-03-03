烏俄戰事進入第八天，週三Fed主席鮑爾表態支持3月升息1碼，符合市場預期，美股四大指數全數收紅，今期貨盤跟漲，台指期開漲0.56%、電子期開漲0.73%、金融期開漲0.28%。當前烏俄戰火未歇，短期局勢不易明朗，盤勢仍存在不確定性，故預期市場觀望氛圍轉趨濃厚下，台股短線上可能會在17600-18000點之間狹幅震盪整理。

台股上週受到烏俄情勢緊張的影響，盤勢劇烈震盪並快速拉回，雖近期有所反彈，但有鑑於俄羅斯態度強硬，戰事紛擾恐難在短時間平息，或使市場投資氛圍趨於謹慎，連帶台股亦不易有所表現，因此在事件尚未出現緩和跡象前，操作上仍宜保守看待，短線上因前方長黑尚未克服，不排除有震盪回測，甚至是拉回半年線的可能性。

統一期貨分析指出，外資現貨轉買為賣，小台空單增加一萬一千多口，俄烏戰爭後續結果未明，台指上下震盪，留倉風險較高，短線操作為主。

籌碼面部分，台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1298口至-8625口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加2148口至-20235口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加1290口至-5607口。