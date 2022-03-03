加拿大央行宣布升息25個基點，為2018年以來首次調升利率，此決議符合市場預期。

在俄烏局勢帶動下，美國期油和布蘭特期油均漲破每桶110美元大關。白宮表示，對制裁擴及俄羅斯石油和天然氣的可能性抱持「非常開放的態度」。分析師表示，這可能推升油價，進而使物價進一步走高，直到消費者開始收起荷包為止。

★分析

GLOBALT Investments高級投資組合經理Tom Martin在談及烏克蘭危機時表示，美國經濟夠強，應可度過這個難關。

Edward Jones投資策略師Angelo Kourkafas表示，美國經濟數據仍然穩健，讓人鬆了一口氣，我們正面臨著不確定性與基本面之間的拉鋸，情況仍然很不穩定，市場恐將持續陷入震盪。

Hightower首席投資策略師Stephanie Link表示，鮑爾的發言平息了聯準會可能大舉升息的預期，讓聯準會的立場看似溫和一些，這消除了近來的其中一個不確定性，緩解市場的不安情緒。

★類股

標普11大類股全面收高，受債息強彈激勵，金融股大漲2.55%，漲幅領先。其次為材料股漲2.24%，能源股漲2.22%，科技股和工業股均上漲2.19%。

原油價格持續飆升，帶動能源股大漲。

標普銀行股指數反彈大漲3%。前一日受美國10年期公債殖利跌至5周低點打擊，銀行股指數重挫4.8%，創下2021年9月來新低。

標普500價值股指數大漲1.9%，成長股指數也漲了1.7%。

★重磅股

五大市值股全面收高，蘋果漲2.06%、微軟上漲1.78%、亞馬遜漲0.60%、谷歌母公司Alphabet漲0.38%、特斯拉漲1.80%。此外，五大尖牙股成員臉書母公司Meta漲2.27%、網飛跌1.61%。

道瓊指數成份股普遍上漲，僅跨國金融服務公司Visa收黑，終場小跌0.23%。開拓重工（Caterpillar）勁揚5.35%，在道指成份股中漲幅最大。

晶片股強勁反彈，英特爾漲4.38%、美光漲8.16%、恩智浦漲3.96%、應材漲2.75%、超微漲3.91%、德儀漲1.68%、輝達漲3.18%、高通漲3.83%。

★焦點股

蘋果收漲2.06%，為166.56美元。該公司宣布將於3月8日（台灣時間3月9日凌晨2點）舉行名為「Peek Performance」春季發表會，屆時料將推出一款低價的5G版iPhone手機、新版iPad Air和高階Mac Mini。蘋果未透露更多與該活動相關的細節。

大型連鎖高檔百貨公司Nordstrom飆漲38%，該公司上季業績優於預期，且今年度展望樂觀。

福特大漲8.38%，收在每股18.10美元。該公司宣布重大組織改造計畫，其電動車業務和內燃機業務將分開成為各自獨立運作的部門，以加速電動車業務的發展。由電動車業務成立的「Ford Model e」部門直接由福特執行長Jim Farley領軍，未來將致力於擴大福特電動車產品陣容，並為福特開發車用軟體和連網車技術。

★台股ADR

台積電ADR漲0.97%，收在108.05美元，換算台股價格為605.51元。

聯電漲0.75%，收在9.35美元，換算台股價格為52.4元。

日月光跌0.02美元或0.28%，收在7.21美元，換算台股價格為101.01元。

中華電信跌0.18美元或0.40%，收在44.43美元，換算台股價格為124.49元。