全球有數百萬人因漢生病導致肢體殘疾、失能，也飽受污名之苦，近10年來每年也約有20萬名新增個案。漢生病若及早治療，不僅可消除傳染力還能治癒，諾華藥廠今年第七度協助台灣病患進口取得藥物，捐贈衛生福利部樂生療養院，致力協助防治漢生病。此外，諾華在全球30多年來持續在全球捐贈漢生病多重藥物療法（MDT）藥物 ，也開發AI輔助篩檢診斷技術，透過分析皮膚病灶，有助加速診斷和治療。

漢生病又被稱為麻風病，是由麻風分枝桿菌所引起的傳染病。此疾病會侵犯人體皮膚、黏膜和周圍神經，造成感染部位麻木、無法感覺疼痛、喪失自我保護，長期下來肢體容易殘缺變形，外觀的變化也容易招致外界異樣的眼光。過去漢生病友容易被排擠、隔離，但其實只要早期發現，早期治療，漢生病可以完全治癒且不留後遺症。

台灣諾華總裁華格納（Jorge Wagner）表示，諾華的宗旨是重新創想醫藥未來，並且致力於回饋社會、善盡企業社會責任，希冀透過讓漢生病患免費取得治療藥物，能為台灣公共衛生的促進盡一份心力。

衛生福利部樂生療養院副院長莊毓民說，樂生療養院是台灣第一家漢生病防治機構，感謝諾華連續第七度捐贈藥物，為根除漢生病做出極大貢獻。他進一步指出，由於台灣非世界衛生組織（WHO）成員，無法透過一般管道取得藥物，台灣病友若要用藥，唯一管道就是透過諾華居中奔走，讓患者可以免費用藥。

莊毓民表示，樂生療養院作為台灣多重藥物療法（MDT）藥物窗口，協助台灣各地病人即時獲得治療。台灣近年來每年漢生病新發個案約為10人左右，雖然藥物需求量較低，但仍不時會有境外移入個案，也可能會有病友復發，需要藥物治療，因此藥物儲備非常重要。此外，樂生院區仍有80餘名病友長期居住，他們都已經治癒，但若皮膚突然出現其他病灶，心理容易焦慮，也會給予藥物支持。

華格納表示，30多年來諾華和諾華基金會聯合全球各地的合作夥伴，持續協助國際消除漢生病。諾華也於2000年和WHO簽訂合作備忘錄，提供全球免費的漢生病藥物幫助了超過全球730萬名病患，希冀能根除漢生病。

此外，諾華於2021年並與WHO簽訂新的5年協議，除了持續捐藥，並且與微軟公司及Oswaldo Cruz基金會成立策略聯盟，共同開發一項AI輔助篩檢診斷技術，藉由分析皮膚病灶影像，讓漢生病的篩檢及診斷更迅速，以利及早治療，以助國際消除漢生病走在最後一哩路。