投資型保單近五年賣逾2.23兆元，金管會金檢發現六大缺失，一是壽險公司銷售時未提醒高齡者投資高收債風險；二業務員未說明保戶近三個月內解約或貸款，投保投資型保單；三是高齡保戶第一次核保未過關，重新更改投資屬性再送件就核保；四投資型保單更換投資標的，壽險公司還給通路佣金。

第五是銀行理專銷售投資型保單時，沒有充分說明影響保戶權益的事項，如壽險費用、保單管理費、解約費等；第六是理專轉介高齡客戶申請貸款，用來支付投保投資型保單的信用卡費，卻沒有說明投保資金來源。

由於金管會去年有特別針對高齡者是否有被「金融剝削」進行專案金檢，除了在壽險及銀行理專銷售投資型保單時有發現缺失，在證券商財富管理業務上，也有發現有銀髮客戶辦理不限用途借貸後，同一天將同金額轉申購基金，券商並沒有了解業務人員是否有不當勸誘客戶借款投資的情況。

投信方面亦被查出有三大缺失，一是銀髮客戶的投資屬性在同一天內由「穩健型」變更為「積極型」，投信沒有跟客戶再次確認，就讓其申購高風險基金；二為客戶填寫的資料中發現矛盾，也沒有再次確認並留存紀錄；三是70歲以上客戶申購基金，沒有依規範請客戶提供自主申購聲明書等。

去年資本市場大多頭，幾乎全民瘋投資，投資型保單2021年新契約保費近5775億元，創歷史新高紀錄，但銷量一多，銷售、核保等過程中就出現不符規定的瑕疵。

金管會已要求65歲以上保戶投保投資型保單要全程錄音錄影，確認保戶投資風險屬性、保單適合度及保戶了解投資風險要自負等，若保戶投保前三個月是貸款、保單解約等投保，必須註明資金來源，且之後壽險公司核保時都要再電話訪問，確認保戶意願及清楚保單內容等。

檢查局在2021年下半年發現的投資型保單缺失，即對高齡者未清楚告知高收益債的風險、或投資高收債占比過高，不適合無法承受此風險的高齡保戶；還有保經代送件的保戶第一次投資屬性未過關，要求重選投資標的，結果通路是改保戶的投資屬性再次送件，等於保戶短期內或同一天投資屬性大轉彎，壽險公司因為沒有留存紀錄就核保。

再者是保戶不是透過業務員或保經代通路投保投資型保單，但之後透過業務員或保經代更換投資標的，保險公司居然支付更換標的服務佣金，亦被認為於法不合。