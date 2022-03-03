中國銀行保險監督管理委員會主席郭樹清昨天就俄烏戰爭表示，中國不會參加金融制裁；至於國際制裁俄羅斯對中國經濟金融的影響，他說目前不明顯，還需要觀察。

中國證券報報導，郭樹清2日在國新辦新聞發布會上，被問及中國是否會就俄烏衝突發起金融制裁時作上述表示。

他說，不贊成金融制裁，特別是不贊成單邊發起的制裁，「因為它起到的作用效果不好，而且在法理上也沒有多少依據」。

他明確表示，中國不會參加這樣的制裁，而且會和相關各方繼續保持正常的經貿往來和金融往來。

至於國際制裁俄羅斯對中國經濟金融的影響，郭樹清稱，現在看來還不是太明顯，需要觀察。他認為總體上也不會有太大影響，「因為我們的經濟和金融都非常穩健，韌性很強」。

美國及盟友為制裁俄羅斯侵略烏克蘭，2月27日決定將俄羅斯部分銀行逐出「環球銀行金融電信協會」（SWIFT）支付系統後，中國外交部已表態，中方不贊成用制裁手段解決問題，中俄仍將正常貿易合作。

此外，在新聞發布會上，郭樹清也針對螞蟻集團等14家網路平台企業金融業務整改表示，整改仍在繼續，正逐步納入監管。

他說，前年以來，螞蟻集團等14家互聯網平台企業涉及的金融業務一直在進行整改，這些業務因為有一定的創新性，過去沒有納入監管，現在正在逐步納入監管，這有一個過程。

郭樹清說，在整改過程中會遇到各種困難，包括企業、管理部門對這些產品的認定或鑒定，比如數據、個人資訊、個人隱私保護問題，企業資訊、商業秘密保護問題，涉及很多方面，非常複雜，但總體上有充分信心把整改做好。