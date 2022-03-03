今天台灣體壇頻頻傳出好消息，我國體操「鞍馬王子」李智凱登上鞍馬世界第1寶座，此外射擊好手「證件妹」吳佳穎也發出喜訊，她和2名隊友在世界盃射擊賽力奪銅牌，於女子10公尺團體賽項目擊敗新加坡，再次讓我國發光發熱。

這次世界盃射擊賽在埃及舉行，比賽進行時已是台灣時間半夜，但比賽結束吳佳穎立即在臉書、IG上向眾人發表喜訊，她表示：「埃及跟台灣時差六個小時，所以在比賽時已經是台灣的大半夜了，很開心可以闖進銅牌戰，這也是新賽制的第一場決賽。」

接著她提到本次比賽戰況說：「兩個國家PK搶16點，跟以往成績總和的賽制完全不一樣的打法，每發都是新的開始！謝謝射擊隊的夥伴，希望我們都能平安順利的完成比賽！」文末她還附上愛心符號，非常符合她甜美形象，網友也紛紛留言祝賀！

吳佳穎今年29歲，在2013年深圳世大運因一張甜美證件照而走紅，從那之後有了「證件妹」的稱號，而她擁有強悍實力，並搭配甜美外型，廣受外界喜愛，近幾年粉絲大幅成長，廣告代言也邀約不斷，但她仍不忘初心，繼續在射擊場上拚戰，並為台灣奪下好成績，非常恭喜她！