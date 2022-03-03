台灣今天發生全國不明原因大停電，北自基隆南到高雄，局部地區都發生突然沒電的狀況，連台電官網都掛掉了！這波停電自昨晚開始，從台南市永康區率先發生，沒想到延續到今天上午，包括雙北、基隆、桃園、新竹、台中、台南、高雄及屏東等多個縣市陸續遭殃，不少網友在臉書、PTT等平台回報狀況，一片哀號。

台北市受創嚴重，網友在臉書社團「信義區三兩事」分享停電狀況，「停電了？松仁路這邊」、「環球世貿大樓也停電」、「基隆路一段，上班上到一半沒電」、「1999打過去，說台電跳電了」、「松山路也停電，里長詢問中」。

網友指出，北市大安區全區停電，一口氣遇到3個路口的紅綠燈都不會亮，馬路上險象環生。中正區有診所突然停電，正在進行手術的醫護都嚇一跳。

停電災情遍布全台，據指出，高雄興達發電廠傳出爆炸起火，暫時無法確認是否因此事故造成大停電。台電證實電力系統出問題，正在清查原因，若有明確結果將立即對外界說明。