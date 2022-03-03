大同前董事長林郭文艷獲判無罪。(本報資料照)

近年風波不斷的上市公司大同，旗下中華映管（簡稱華映）2019年宣告破產，之後檢方懷疑大同前董事長林蔚山、林郭文艷夫婦，涉嫌隱匿華映當年收購中國閩東電機股份改名華映科技借殼上市時，簽下內含不平等條約的承諾書，於2010至2018年間製作不實財報，將夫婦連同華映三名高層起訴，不料卻逆轉，台北地院3日依《證券交易法》財報不實罪判處五人全部無罪。

檢方起訴指出，林蔚山、林郭文艷以及華映前總經理林盛昌、前財務長簡永忠、汪志成共5人，涉嫌隱瞞台灣華映當年取得中國閩東電機75％股份，改名華映科技至對岸深圳證卷交易所借殼上市的過程中，簽下19項不平等承諾的重大資訊。

上述不平等承諾中，有6項對投資人影響重大，包括重組方不減持上市公司股分，導致華映當時持有的華映科技股票無法買賣；保證華映科技未來每年10％以上獲利，否則以現金補足等，都被檢方認定屬影響財報的重大契約承諾，但林蔚山等人在長達8年間，僅公布利多而未揭露利空，嚴重影響廣大投資人判斷和選擇。