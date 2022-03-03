北市5區傳跳電！北市府：已要求台電查明原因 09:452022/03/03 中時 楊亞璇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 田方倫指出示截圖，指台電官方代表回覆是「大範圍事故」。（田方倫提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市5區傳跳電！北市府：已要求台電查明原因 全台大跳電！台北市多處傳出不明原因跳電，根據台北市政府掌握，已有大同、中山、松山、內湖區陸續接獲里長通報停電狀況，北市府表示，還在釐清原因中，產業局已要求台電查明原因並對外說明。 另外，北市議員擬參選人田方倫也表示，信義區正停電，並提供截圖對話顯示，許多地區回報停電，而台電官方代表則回覆是「大範圍事故」，「但究竟是什麼，我想只有他自己才知道了。」 全台多處停電！台電揭主因：低頻動作產生 全台大停電！高雄民眾受困電梯 網崩潰「重演815夢魘」 #台電 #停電 #跳電 #北市府 #查明原因 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全台大停電 中市大里區驚傳電箱爆炸 10:102022/03/03 生活 全台大停電 南投7萬戶停電 1人電梯受困已獲救 10:152022/03/03 社會 全台大停電 蔡英文臉書被灌爆 10:162022/03/03 政治 全台又大停電！學者曝「能源轉型的代價」大停電將不斷上演 10:302022/03/03 生活 台電：各電廠陸續恢復供電 也將啟動核電 10:402022/03/03 生活 全台大停電 台北市37件電梯受困案 10:132022/03/03 社會 全台大停電 台積電受影響 最新回應曝光 10:412022/03/03 財經 全台大停電 高市府一級開設成立停電災害應變中心 10:382022/03/03 生活 全台大停電！南電北送破功 停電原因曝光 09:242022/03/03 生活 303大停電 雲林以南大電廠全停擺 逾1／3機組都停 10:272022/03/03 財經 全台大停電 總統府道歉 10:242022/03/03 政治 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。