北市5區傳跳電！北市府：已要求台電查明原因

全台大跳電！台北市多處傳出不明原因跳電，根據台北市政府掌握，已有大同、中山、松山、內湖區陸續接獲里長通報停電狀況，北市府表示，還在釐清原因中，產業局已要求台電查明原因並對外說明。

另外，北市議員擬參選人田方倫也表示，信義區正停電，並提供截圖對話顯示，許多地區回報停電，而台電官方代表則回覆是「大範圍事故」，「但究竟是什麼，我想只有他自己才知道了。」