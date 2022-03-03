前美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）（左）協同夫人蘇珊（Susan Pompeo）（右）等一行人訪問台灣，於2日晚間搭乘聯合航空公司UA-871航班抵台，班機在晚間7時38分降落在桃園國際機場。（陳麒全攝）

【LIVE直播】總統蔡英文親接見蓬佩奧 頒授特種大綬景星勳章

美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）昨(2日)晚間來台，參與邀請的遠景基金會。蔡英文總統原本今(3日)上午10時許於總統府接見蓬佩奧，並頒贈「特種大綬景星勳章」，表彰其對提升台美關係的卓著貢獻。

不過由於上午9時許全台傳出停電狀況，總統府發言人張惇涵表示，目前總統府供電未受影響，但總統上午接見美國前國務卿之網路直播，則暫時取消，請各界見諒。總統府發言人張惇涵表示，因停電事故造成民眾不便，總統府表達歉意。

總統府發言人張惇涵日前表示，眾所皆知的是，蓬佩奧是堅定支持台灣的國際重要友人，在其國務卿任內，大力推動台美關係深化進展，不僅強化美國政府對台灣的安全承諾，也開創多項雙邊機制，並簽署多項合作協議。在蓬卿卸任後，仍經常公開為台灣發聲，力挺民主台灣。近期美國重要友人相繼訪台，充分展現美國跨黨派一致對台灣「堅若磐石」的支持。我們也期盼，台美在此堅實的基礎上，持續深化各項領域的合作夥伴關係，共同維護區域和平穩定與繁榮發展。