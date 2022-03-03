中職樂天桃猿「Rakuten Girls」樂天女孩林襄擁有無敵的甜美笑容和32E的豐滿上圍，為此讓她引來一票忠實粉絲，去年加入啦啦隊後人氣扶搖直上，最近更推出了寫真書《與你襄遇》。近日她發文透露抽空去泡湯放鬆，可見她比基尼上身，仰角拍下傲人雙峰一覽無遺，引來4萬多名粉絲按讚。

林襄為了回饋粉絲的支持，最近在個人Youtube頻道找來經紀人兼攝影師莉奈玩起Q&A問答，過程中林襄百無禁忌，可說是有問必答，當問到誰比較會騎時，林襄立刻手指莉奈，笑說對方年紀比她大4歲，應該經驗比較多，問清楚後才知道指的是「騎馬」，林襄才回應之前拍寫真集時曾到馬場練騎馬，改口說：「應該是我比較會騎！」。

林襄曬泡湯美照。（圖／翻攝自95_mizuki IG）

林襄在影片中也承認自己會裸睡，直言有時候太累回家碰到床後就是秒睡，「我就是大裸特裸，就是都沒穿」，還笑說有時候是家中洗衣機惹的禍，「家裡洗衣機超怪，會吃我的內褲，有時找到生氣，想說算了明天還要早起就直接睡了」。至於被問到敏感帶，林襄則說自己耳朵到脖子這塊很敏感，只要被別人碰觸就會不由自主地起雞皮疙瘩，所以她都避免讓別人碰到這塊。

林襄最近發文分享到烏來溫泉民宿旅行，寫下：「疫情前最後一趟旅遊」，可見她穿了白色連身裙在淡雅的民宿中拍美照，更大放送泡湯照片，穿著橘色比基尼的她邊泡湯邊滑手機，傲人上圍呼之欲出，引來粉絲回應：「感覺好放鬆」、「最後一張滿分了吧」、「好辣好美」、「好漂釀（亮）」。