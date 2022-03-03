全台大停電 台電說明了！ 09:522022/03/03 中時 吳靜君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今(3)日上午9時傳出全台大跳電，台電表示目前正在了解原因中。圖為815大停電。(資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全台大停電！南電北送破功 停電原因曝光 訂閱影音： 中時新聞網 今天上午9時傳出全台大跳電，目前包括台北市內湖、中正區、新北市永和、中和，嘉義斗六、高雄都傳出停電、跳電。目前正在了解原因中。 今天電力系統出了問題，也造成多地停電，台電目前正在清查原因，等一下有明確的結果後立刻向各界做報告。 針對今(3)日全台各地發生停電事故，台電說明如下： 台電說明，今(3)日上午9時左右，因南部電力系統電網故障，導致南部區域目前停電，北部、中部區域因低頻電驛動作亦發生停電。台電公司現刻正緊急搶修中。 全台大停電 中市大里區驚傳電箱爆炸 全台大停電 南投7萬戶停電 1人電梯受困已獲救 #台電 #傳出 #停電 #原因 #斗六 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全台大停電 蔡英文臉書被灌爆 10:162022/03/03 政治 全台多處停電！台電揭主因：低頻動作產生 09:462022/03/03 生活 全台又大跳電 台積電回應了 10:412022/03/03 財經 全台大停電嚇爆 這檔不斷電概念股噴至漲停 10:162022/03/03 財經 全台大停電 中市5件電梯受困 10:462022/03/03 社會 全台大停電行政院道歉 蘇貞昌指示經濟部儘速釐清肇因 11:292022/03/03 政治 全台大停電 南科園區壓降一度跳電 11:002022/03/03 財經 全台大停電 台東傳2人受困電梯 09:592022/03/03 社會 嘉義7萬戶受全台大停電影響 嘉義市已恢復供電 10:302022/03/03 生活 全台大停電 台北市37件電梯受困案 10:132022/03/03 社會 北市5區傳跳電！北市府：已要求台電查明原因 09:452022/03/03 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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