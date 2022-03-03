全台大停電！南電北送破功 停電原因曝光

今天上午9時傳出全台大跳電，目前包括台北市內湖、中正區、新北市永和、中和，嘉義斗六、高雄都傳出停電、跳電。目前正在了解原因中。

今天電力系統出了問題，也造成多地停電，台電目前正在清查原因，等一下有明確的結果後立刻向各界做報告。

針對今(3)日全台各地發生停電事故，台電說明如下：

台電說明，今(3)日上午9時左右，因南部電力系統電網故障，導致南部區域目前停電，北部、中部區域因低頻電驛動作亦發生停電。台電公司現刻正緊急搶修中。