大停電新北交通大亂 侯友宜指示警察局全員出動

全台大停電，新北市板橋、土城等地區交通號誌不亮，導致交通大亂，新北市交通局表示，新北市約有32％紅綠燈受影響，目前有七台發電機，已先行將發電機送至板車周邊路口，確認停電路口，並請維修小組待命，新北市長侯友宜指示所有警員出動維持交通。

今日上午起，包括板橋、土城各地交通號誌陸續不亮，交通大打結，民眾無所適從，有些地區也傳出電梯受困事件，消防人員疲於奔命。

新北市交通局表示，受區域性台電電網解離影響，本市交通號誌多處受到影響不亮，受衝擊規模跨板橋、中永和地區持續追蹤。