鳳梨（吳泓逸）因網路直播爆紅，近來進攻手搖飲市場，吸引不少顧客上門，業績開出紅盤，與女友歐菈穩定交往的他，卻自爆兩人維持「開放式關係」，掀起網友熱議，對此，歐菈也發聲回應此事。

鳳梨（吳泓逸）和女友歐菈至今感情穩定，日前女方不僅強調以結婚為前提交往，更透露「正在備孕中」，讓外界認為兩人好事將近，未料，鳳梨一句「兩人是開放式關係」，意外引發爭議，歐菈也發文表示：「感謝關心我的人，但在感情的世界裡，不需要誰來決定誰該怎麼走，還有節目效果，請勿認真」，短短幾句話透露出力挺男友的立場。

對此，網友也紛紛留言：「別太在意旁人說什麼」、「自己的決定自己負責，畢竟都是自己的選擇」、「自己開心最重要，不要管別人怎麼說」、「大概又有一堆正義人士要出來指指點點了，真是辛苦兩位了」、「你們的感情外人不在意，只是男生這樣講對女生比較傷」、「節目效果而已，不知道一堆人在激動什麼」。

鳳梨年初時在限動發文「泡湯球溶解竟然出現戒指」，照片則是女友手戴鑽戒，一度讓網友認為鳳梨求婚成功，紛紛留言獻上祝福，對此，鳳梨澄清不是求婚鑽戒，只是犒賞歐菈1年多來辛勞的禮物，至於今年是否可能求婚？他表示若事業穩定或許就會定下來。