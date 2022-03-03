全台出現大規模停電，台北市政府指出，目前北市災害應變中心為因應台電無預警停電造成市區多處停電及相關災情，已成立「0303停電專案」，蒐整各處災情，目前消防局已接獲13件電梯受困的通報案件，均已派員前往排困中；另交通局、警察局亦已出動人員前往各大路口疏導交通。

由於停電來得又快又急，讓不少里內群組通知不斷，地方社團更是哀鴻遍野，紛紛回報「我家也停電了」，許多電梯住宅也傳出多起受困事件，讓里長忙得焦頭爛額，還有民眾表示上班時經過超商時，竟然因為停電而無法結帳，只好轉頭走人。