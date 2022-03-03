據大陸國家衛健委今天（3日）通報，昨天（3月2日0—24時）新增確診病例214例。其中本土病例54例，其中以廣東28例最多，包括深圳市23例、東莞市5例；其餘省市都只有個位數，包括：內蒙古7例，其中呼和浩特市6例、包頭市1例；湖北4例，均在武漢市；吉林3例，均在延邊朝鮮族自治州；上海3例，均在普陀區；廣西2例，均在防城港市；天津1例，在濱海新區；河北1例，在邯鄲市；山西1例，在晉中市；黑龍江1例，在哈爾濱市；江蘇1例，在蘇州市；四川1例，在成都市；雲南1例，在德宏傣族景頗族自治州。

此外，大陸昨天通報境外輸入病例160例（廣東66例，上海39例，北京11例，吉林9例，廣西8例，四川8例，河南5例，福建4例，山東4例，湖北2例，天津1例，浙江1例，安徽1例，甘肅1例）。

其中，上海市衛健委3日通報：2日0—24時，通過口岸聯防聯控機制，報告39例新增境外輸入性新冠肺炎確診病例，其中有2名台灣人。

病例2為台灣地區居民，在台灣地區探親，自台灣地區出發，於2022年2月20日抵達上海浦東國際機場；病例5為台灣地區居民，在台灣地區生活，自台灣地區出發，於2022年2月16日抵達上海浦東國際機場。2人在入關後即被集中隔離觀察，隔離期間出現症狀。送醫進一步檢查後後確診。