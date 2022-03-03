全台大停電，新北市交通局統計，目前號誌停電736處，除了新店與樹林，其餘地區都受到影響，目前已派送發電機至板橋縣民大道與中山路沿線，而智慧站牌包括新莊、五股、泰山、林口、樹林、三鶯、三重、蘆洲等，待台電搶修復電。

另外路外停車場三重5場、永和3場、板橋3場、中和2場、淡水1場、汐止1場，共計6行政區15場受影響，停車場業者已派員引導車輛出場，其中中和民樂電梯有民眾受困，已通報電梯廠商及消防協助。

至於電動公車場站正常運作，各場站正常發車，而板橋轉運站無人員受困電梯，目前一切運作正常。