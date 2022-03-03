國際刑事法院首席檢察官卡林汗今天說，在取得39國支持後，他的辦公室將「立即著手」調查烏克蘭境內可能出現的戰爭罪。

法新社報導，卡林汗（Karim Khan）說：「不久前，我已向國際刑事法院（International Criminal Court, ICC）主席通知我的決定，將立即（在烏克蘭境內）展開積極調查。」

他又說：「我們蒐集證據的工作現在已展開。」

路透社報導，俄羅斯2月24日全面入侵烏克蘭，目前尚未成功推翻基輔政府，但根據烏俄兩國官員與聯合國的說法，據信已有數以千計的民眾傷亡。

檢察官卡林汗在推特發文說：「接到39國政府提交案件下，已正式就烏克蘭境內情事展開調查。」

卡林汗上月28日表示將尋求法院批准，調查烏克蘭境內可能出現的違反國際戰爭罪法規情況。而在成員國相繼「提交」（referral）案件給卡林汗的辦公室後，加快了整個程序，因檢察官如今可以略過尋求法院批准這一步，程序一下縮短了好幾個月的時間。

卡林汗在聲明中說，檢察官辦公室將開始蒐集「從過去到現在，所有涉嫌在烏克蘭領土犯下戰爭罪、違反人道罪與種族滅絕的證據」。

俄羅斯2014年3月兼併克里米亞，隨後烏東親俄分離主義分子和烏國政府軍爆發戰鬥。烏克蘭在2013年底接受國際刑事法院管轄，讓國際刑事法院對在烏國領土犯下的任何人道罪與戰爭罪進行調查。

2020年12月，檢察官辦公室宣布，他們有理由相信在烏東衝突期間有戰爭罪等罪行發生，但無人提出全面調查的要求。

俄羅斯不是國際刑事法院成員國，拒絕接受其管轄權。

無論涉案者國籍為何，國際刑事法院都可以調查在烏克蘭領土犯下的戰爭罪與違反人道罪指控。