半導體及載板市況火熱，設備廠志聖(2467)、由田(3455)、迅得(6438)今年營運看俏，3家公司均預估，今年營運可望優於去年，今天早盤股價連袂走高。

5G通訊、電動車、元宇宙及低軌道衛星等推升半導體及電子產品需求，半導體廠及IC載板廠積極擴產，為設備廠帶來龐大商機，志聖、由田及迅得不僅去年業績亮眼，今年營運亦可望持續成長。

迅得機械2021年合併營收達49.05億元，年增44.5%，創下歷年新高，營業毛利為16億元，年增51.53%，合併毛利率為32.61%，年增1.51個百分點，營業淨利為8.23億元，年增65.73%，營業淨利率為16.79%，年增2.16個百分點，稅後盈餘為6.51億元，年增71.82%，創下歷年新高，每股盈餘為10.15元；在IC載板及半導體訂單滿手下，迅得機械預估，今年第1季可望比去年第4季好，全年營運展望樂觀，只要沒有重大意外，今年業績可望優於去年。

志聖110年合併營業收入為57.23億元，年增40.08%，營業毛利為19.41億元，年增25.5%，合併毛利率為33.93%，營業淨利為7.4億元，稅後盈餘為6.6億元，年增50.49%，每股盈餘為4.35元；志聖董事長梁茂生表示，今年半導體、載板及車用PCB等主要設備產品都會成長，預估今年半導體產品佔比可望拉升到12%，不過由於去年業績基期較高，預估今年營運將較去年微幅成長。

由田2021年合併營收為27.62億元，年成長19.92%，創下歷年新高，公司2021年前3季稅後盈餘為2.83億元，每股盈餘為4.74元，公司自結2021年11月及12月稅後盈餘為9200萬元，每股盈餘為1.53元，法人預估，由田去年每股盈餘可望上看7.4元到7.5元；由田總經理張文杰表示，目前載板及LCD設備訂單已排到2023年，今年營運展望樂觀，預估今年營收成長幅度將高於去年，獲利成長幅度可望高於營收。