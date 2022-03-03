聯準會主席鮑爾周三前往眾議院金融服務委員會進行半年一度的貨幣證策報告，他表示，考量通膨居高不下、經濟需求強勁，以及勞動力市場「十分吃緊」，在3月會議調升利率是合宜的做法，但俄烏戰爭和俄國受到的國際制裁使美國經濟前景面臨高度不確定性，因此他傾向在3月會議升息25基點。

在下周就要進入聯準會決策會議（美東時間3月15、16日）前一周的緘默期之際，鮑爾此番發言基本上平息了美國央行將在3月大舉升息的預期。

但他也提到一旦通膨持續高漲，聯準會可能在某次會議升息50個基點，必要時可能將基準利率推升至2.5%以上的限制性水準，也就是放慢經濟成長，而非只是讓經濟增長不那麼強勁。他表示：「如果通膨仍然高於2%或仍然處於高點，聯準會將在今年晚些時候的一次或多次會議上升息超過25基點。」

為了緩解新冠疫情對美國經濟造成的衝擊，聯準會在2020年初一舉將基準利率調降至近零水準。

此外，鮑爾表示，啟動升息周期後將開始縮減資產負債表，但尚未敲定何時啟動縮表的時間，且縮表將採取「可預測的方式」進行，也就是部分債券到期後不再投入，而是直接出售。

鮑爾並向該眾院委員會表示，雖然美國的消費者物價漲幅遠遠超出聯準會設定的2%目標，且通膨居高不下的時間比預期持續更久，但隨著供應鏈緊缺問題逐漸緩解、貨幣政策趨於緊縮、過去兩年來推出的財政激勵措施效果消退、需求逐漸放緩，以及消費者略為縮減開支，美國的通膨率可望在今年到頂然後回落。

美國1月消費者物價指數年增7.5%，創下40年來新高，已經是聯準會目標的3倍多。

俄烏戰爭可能使物價進一步走高，使央行陷入要提振經濟還是要抑制通膨的兩難處境。鮑爾表示，俄羅斯入侵烏克蘭「顛覆了整個局面」，可能產生不可預期的後果，他坦承這場危機可能使美國的物價壓力加劇，也可能削弱美國的經濟增長，讓聯準會的處境更為複雜。他表示，俄烏衝突尚未停火、俄羅斯面臨的國際制裁以及未來的局勢發展，將給美國近期的經濟前景帶來高度不確定性，此時經濟形勢瞬息萬變，必須採用更為靈活的方式應對。

鮑爾周四將出席參議院銀行委員會發表貨幣政策報告。