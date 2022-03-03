ETF投資再創高峰！集保結算所最新統計，國內ETF總受益人數正式突破400萬大關，其中深受國人喜愛的元大台灣50 ETF（0050）及元大高股息ETF（0056）合計受益人數突破百萬人大關（資料截至2022年2月25日），相當於投資台股ETF的投資人中，每四個人就有一人選擇投資0050或0056。

集保結算所截至2月25日的數據顯示，國內ETF市場創下三大紀錄，一、全體ETF的總受益人數來到408萬人，二、具代表性的0050及0056 ETF受益人數來到101萬人，三、ETF發行龍頭元大投信旗下ETF的總受益人數因此成長到139萬人，將挑戰140萬人大關。近年台灣ETF市場成長飛快，ETF成為許多人積極選擇的投資商品。以受益人數突破百萬關卡的進程來看，國內ETF市場首度有百萬名受益人為2020年3月，接下來2021年3月突破200萬人，2021年10月跨越300萬人，再到今年2月一舉衝破400萬人。

值得注意是，雖然整體市場加快擴張，但並非各類型ETF的受益人數都出現高成長，主要集中在知名度較高、有大型投信品牌加持的產品相對受到青睞，「國民ETF」0050及0056扮演發展指標。

集保結算所統計，0050 ETF目前受益人數成長到42.3萬人，0056 ETF來到58.8萬人，合計超過101萬人（資料截至2022年2月25日）。相較於國內全體ETF的總受益人數超過408萬人，相當於每四個買ETF的投資人，便有一人選擇投資0050或0056。由於0050及0056 ETF快速成長，元大投信旗下ETF的總受益人數也來到139萬人，預期將持續成長。

0050是台股第一檔掛牌的ETF，投資台股市值前50大企業，成立以來近19年的時間，該ETF的淨值跟隨台股成長，見證台灣經濟發展歷史。

而0056是第一檔高股息ETF，從台股上市櫃市值前150家公司中，挑選未來一年預期現金股息殖利率最高的30檔個股，掛牌迄今有14多年的績效可供參考。