全台大停電！南電北送破功 停電原因曝光

全台3日上午9時許陸續傳出無預警大停電，還好最讓國人關心的新竹科學園區截至10時供電都正常，污水處理廠也正常運作，未受到影響。

不過，新竹市區部分區域都已陸續停電，包括東區公道五、中山高交流道、鐵路以西的東門城、市政府所在地附近等都停電，市區某大樓有1名民眾因停電受困電梯，已被救出脫困，台電正在清查停電戶並調查停電原因中。

而南科則出現跳電、降載的情況，但管理局表示，廠商尚未回報損失。