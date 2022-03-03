美國名媛金卡戴珊（Kim Kardashian）與饒舌歌手「肯爺」肯伊威斯特（Kanye West），去年宣布離婚後，肯爺不斷對外宣布想挽回前妻金卡戴珊的心，但日前法院宣布兩人正式結束6年婚姻時，肯爺卻立刻在社群媒體上PO出與新歡出遊的「狗仔偷拍照」公開新戀情，再度引發網友熱烈討論。

肯爺與金卡戴珊無論是熱戀、結婚還是離婚，一路走來轟轟烈烈，去年2月宣布離婚時，肯爺曾向外界表示「會永遠愛著對方」，甚至邀請金卡戴珊到他的演唱會上擔任嘉賓，不停對外宣稱要挽回前妻，隨後卻又陸續被媒體拍到與名模伊莉娜沙伊克（Irina Shayk）、凡妮翠亞（Vinetria）以及朱莉亞福克斯（Julia Fox）等辣模約會熱戀；金卡戴珊則是與喜劇演員彼得戴維森（Pete Davidson）打得火熱，讓眾人對於他們的感情霧裡看花。

不過，法院於美國時間3月2日宣布兩人正式離婚，恢復合法單身後，肯爺便在個人IG上轉發一張被狗仔偷拍到的約會照片，並附上愛心符號大方認愛，而照片中的女子換成了24歲性感辣模潔妮瓊斯（Chaney Jones）；她不僅外型姣好、身材火辣、還同時擁有高學歷，除了大學就讀教育相關科系外，還對心理健康領域相當有研究，目前也正在攻讀輔導、諮詢相關的碩士學位，還是健康顧問中心「First State Behavioral Health」的現任首席營運長，可說是才貌雙全。

不過，網友看到後都認為，新歡的外貌及打扮根本是在模仿金卡戴珊，忍不住嘲諷肯爺是在找「金卡戴珊2.0」，也有不少粉絲給予支持，希望他們能好好在一起。