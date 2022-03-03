全台大停電！南電北送破功 停電原因曝光

3日上午9時許全台發生大停電。據傳，高雄興達發電廠傳出爆炸起火，興達電廠人員說，這是網路謠傳，上午很多人都在問是否平安，如果真的爆炸，人就不在了。

興達電廠表示，目前經查是電網多部機組跳脫，導致停電，原因還要了解。