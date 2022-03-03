全台大停電 興達發電廠澄清：沒有爆炸！ 10:042022/03/03 中時 林瑞益 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄興達電廠否認爆炸的消息，至於停電原因，仍要了解。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全台大停電！南電北送破功 停電原因曝光 訂閱影音： 中時新聞網 3日上午9時許全台發生大停電。據傳，高雄興達發電廠傳出爆炸起火，興達電廠人員說，這是網路謠傳，上午很多人都在問是否平安，如果真的爆炸，人就不在了。 興達電廠表示，目前經查是電網多部機組跳脫，導致停電，原因還要了解。 全台大停電 台電說明了！ 全台大停電 侯友宜：政府有責任講清楚電力發展路徑 #興達電廠 #全台大停電 #興達發電廠 #爆炸 #上午 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全台瘋狂停電 PTT文瞬間洗3頁災情 網喊扯爆：才三月欸 09:522022/03/03 生活 全台大停電 工業區、加工出口區全遭殃 10:352022/03/03 財經 全台大停電 桃園9區逾19萬戶受影響 10:192022/03/03 生活 全台大停電「北市驚傳13起電梯受困」居民哀鴻遍野 09:562022/03/03 社會 全台大停電 宜蘭縣3.7萬戶停電 10:212022/03/03 生活 全台大停電 中市10區41萬5千戶停電 10:312022/03/03 生活 嘉義7萬戶受全台大停電影響 嘉義市已恢復供電 10:302022/03/03 生活 大停電新北交通大亂 侯友宜指示警察局全員出動 09:562022/03/03 社會 全台大停電 台東傳2人受困電梯 09:592022/03/03 社會 全台大停電「博愛特區正常供電」民眾戲稱：兩個世界 10:172022/03/03 政治 全台多處停電！台電揭主因：低頻動作產生 09:462022/03/03 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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