全台大停電！南電北送破功 停電原因曝光

3月3日一早全台大停電，台中市南區、太平以及大里地區都傳出有停電狀況，其中太平地區是因為台電施工，東南區則有多處停電，造成交通號誌燈停擺，目前出動警力到路口指揮交通，而大里十九甲地傳出是電箱爆炸，警消正在釐清。

太平區新平路三段與中山路交叉口、富宜路250號前路口，從3月3日上午8點多就停電，經了解是台電施作工程，早在日前就已通知，會在3日08時30分至17時00分進行台電工程，號誌及監視器無法正常運作；另，太平區新平路三段171號前路口也有台電工程進行，事前也以公告通知，交警也到場協助交通指揮。

南區台中路、國光路、建成路、仁和路、興大路沿線，東區建成路與振興路口，南區復興路沿線以及美村南路、忠明南路沿線都因停電無交通號誌，轄區分局也派員到路口指揮交通。

台電公司台中區處稍早表示，已收到停電通報，9點17停電，目前正詳細了解狀況中。