全台大停電！南電北送破功 停電原因曝光

原能會證實，今天上午因爲外電因素導致核三廠2部機組停機，目前2部機組均依程序安全停機，無核安顧慮；另外核二2號機自2月26日即停機大修中。

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確保台積用電 台電高雄建新機組
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