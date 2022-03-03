全台大停電 核三廠也停機！ 10:112022/03/03 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 原能會證實，今天上午因爲外電因素導致核三廠2部機組停機。圖為核三廠。（台電提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全台大停電！南電北送破功 停電原因曝光 訂閱影音： 中時新聞網 原能會證實，今天上午因爲外電因素導致核三廠2部機組停機，目前2部機組均依程序安全停機，無核安顧慮；另外核二2號機自2月26日即停機大修中。 檢疫所、防疫旅館 入住人數創新高 除夕夜2萬人隔離 無法圍爐 確保台積用電 台電高雄建新機組 #停機 #核三廠 #部機組 #原能會 #核二 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 精浚生醫產品 助攻防疫量能 04:102022/02/21 產業特刊 工紙價止跌 西進紙廠喘口氣 04:102022/01/20 證券．權證 工具機聯展 2／21如期登場 04:102022/01/27 產業特刊 高雄空品不佳、能見度小於200公尺 環保局緊急啟動應變措施 11:412022/01/27 生活 虎年明星產業－掀漲價潮 晶圓代工吃補丸 04:102022/02/06 產業特刊 航海王強勢回歸 貨櫃三雄奔漲停 04:102022/02/08 財經焦點 核四蓋燃氣機組？台電：仍未定案 15:312022/01/19 財經 台電承諾補足保育規劃及輻射監測 核二廠除役初審通過 17:182022/01/24 生活 台電通霄電廠新增小機組環差過關 送環評大會續審 16:542022/02/25 財經 停機超久妻子月經遲來 小王匯這筆錢讓她墮胎 綠帽夫氣瘋 13:282022/02/07 社會 混氫發電明年試行 最終全氫電廠 04:102022/01/30 財經焦點 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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