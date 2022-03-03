End-to-end商務賦能公司AnyMind Group宣布，正式發表對話式商務平台 AnyChat，協助品牌與企業跳脫傳統實體零售的客服限制，使客服數位化、帶來更好的線上客戶體驗。

AnyMind Group成立於2016年，是一個品牌賦能公司，提供個人與企業主品牌創建、商品製造、電子商務、行銷與物流解決方案，AnyMind Group至今已募得6230萬美元，投資人包括LINE、Mirai Creation Fund、VGI、Japan Post Capital與JAFCO Asia等，已經在13個東南亞與中東市場設有辦公室。

AnyMind表示，AnyChat提供電商網站D2C（direct-to-consumer）品牌一個可以輕鬆管理、執行與消費者即時對話的平台。AnyChat的使用者，可以根據電商平台上的客戶資訊，像是訂單狀態、商品運送狀態、促銷活動等不同情境設計訊息並自動推播，在消費者不離開聊天應用程式的狀態下促進購買。透過上述功能，AnyChat將盡可能的提供消費者接近實體零售商店的客戶服務體驗。

此外，AnyChat將會和其他AnyMind Group的平台如物流管理平台、數位行銷平台串接，並透過儲存、分析對話數據來優化對話流程。AnyChat 目前已與LINE串接，未來也會和其他聊天應用程式整合。

AnyMind Group的CEO暨共同創辦人十河宏輔Kosuke Sogo表示，在過去幾年當中，集團不斷地在商務領域拓展產品的深度與廣度，包含雲端製造、電子商務賦能、數位行銷、物流管理到創作者與媒體發布商變現，對於發表AnyChat，十河宏輔表示將為電商領域帶來更有效的商務解決方案。