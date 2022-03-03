全台大停電！南電北送破功 停電原因曝光

全台各地大停電，從基隆到屏東都傳出「災情」，而印度神童阿南德去年曾預言說，未來1年全球要注意7大危機，其中就有一個是電力短缺的危機，而且他還特別點名部分亞洲國家要特別注意，讓網友看了忍不住驚呼說，台灣中了？

印度神童阿南德在去年10月發布的預言影片中曾提到過，未來1年的時間，全球將會面臨「能源危機」、「極端氣候」、「經濟動盪」、「電力短缺」、「供應鏈混亂」、「新冠肺炎」以及「飢荒」，部分亞洲國家要特別注意。

阿南德也在去年12月的預言中說，從2021年12月14日起全世界大難臨頭，這波危機到2022年的4月都不可以輕忽。

而台灣今天各地突然大停電，昨晚開始從台南永康開始沒電，到今天上午雙北地區、基隆、桃園、新竹、台中、台南、高雄及屏東等多縣市也都遭殃，引起各地網友哀鴻遍野，而台電官網也一度掛掉，呈現白色畫面。讓不少網友驚呼，台灣中了？

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