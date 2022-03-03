全台大停電 宜蘭縣3.7萬戶停電 10:212022/03/03 中時 李忠一 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 電塔示意圖。(資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全台大停電！南電北送破功 停電原因曝光 訂閱影音： 中時新聞網 全國各地今天（3日）上午9時許大停電，宜蘭縣停電範圍包括宜蘭市、羅東鎮、員山鄉、壯圍鄉、五結鄉等鄉鎮市，停電戶數約3.7萬餘戶。宜蘭縣政府目前同步聯繫台電了解最新情形，宜蘭縣消防局表示，目前尚未接獲電梯受困救援案件。 宜蘭確診趴趴走 遍及4鄉鎮、雙北3百貨 宜蘭縣農業處長康立和 遭聲押禁見 #宜蘭縣 #3.7 #萬戶停電 #全國各地 #3日 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 宜蘭美術學會聯展 明登場 04:102022/02/26 投資理財 3月3日下午3點 航測儀器典藏室快閃導覽 10:312022/02/25 生活 宜蘭縣長林姿妙 移送地檢署複訊 03:242022/02/23 政治 林姿妙涉貪80萬交保 裁定書下班前送地檢 檢5日內提抗告 13:182022/02/25 社會 全台大停電！苗栗12鄉鎮市都傳出停電災情、8萬戶停電 10:132022/03/03 生活 加油拉人氣！這張信用卡加油簽帳金額翻漲3.7倍 14:392022/03/02 財經 全台大停電 中市大里區驚傳電箱爆炸 10:102022/03/03 生活 宜蘭縣長林姿妙涉弊獲交保 檢察官提抗告被高院駁回 18:532022/03/02 社會 第3劑疫苗逾4成接種 宜蘭縣再加開快打站 15:012022/03/01 生活 中職》獅隊本周起以賽代訓 13日出戰兄弟將開放觀賽 15:522022/03/01 體育 不斷更新》全台大停電 全台災情統計看這裡 10:202022/03/03 社會 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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