全台大停電！南電北送破功 停電原因曝光

全國各地今天（3日）上午9時許大停電，宜蘭縣停電範圍包括宜蘭市、羅東鎮、員山鄉、壯圍鄉、五結鄉等鄉鎮市，停電戶數約3.7萬餘戶。宜蘭縣政府目前同步聯繫台電了解最新情形，宜蘭縣消防局表示，目前尚未接獲電梯受困救援案件。

宜蘭確診趴趴走 遍及4鄉鎮、雙北3百貨
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