全台大停電！南電北送破功 停電原因曝光

3日全台發生大停電，民眾生活受影響，到處都傳出「災情」。不過，位於總統府周邊的博愛特區沒有停電，包括台北地檢署、台北地院仍正常開庭，不少出庭民眾發現新聞報導、親友告知才知全台發生大停電，戲稱果然是博愛特區，跟外面的大停電相比，如同兩個世界。

3日上午，全台無預警發生大停電，包括基隆、雙北、嘉義、桃園、台中、苗栗、台南、高雄、花蓮等地受到影響，包括市區多處停電，交通號誌不亮，交通大打結，上班族無法工作，甚至有民眾受困電梯中。民眾並互相詢問上班、在家親友「你那裡有無停電？」

在全台大停電中，位於總統府周邊的博愛特區並未受停電影響，包括台北地檢署、台北地院仍正常開庭，只有聽見趕赴各處救援的消防車警笛聲響。

不少出庭民眾在等候出庭前，發現新聞報導、接獲親友告知，才知全台發生大停電，戲稱果然是博愛特區，跟外面的大停電相比，如同兩個世界。