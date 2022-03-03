全台大停電！南電北送破功 停電原因曝光

今(3日)上午9時許全台突發生大停電，台北市、新北市、高雄、屏東都傳出停電狀況，引發民眾一片哀號。台電說明，因南部電力系統電網故障，導致南部區域目前停電。民進黨立委高嘉瑜稍早也在臉書PO文，今天內湖跟立法院辦公室都停電了，更說「在蓬佩奧來台時刻，全台大停電，是巧合？意外？還是有貓膩？」對此有網友則說「四個不同意，跳電更有力」。

台電說明，9時左右因南部電力系統電網故障，導致南部區域目前停電，北部、中部區域因低頻電驛動作亦發生停電。台電公司現刻正緊急搶修中。

高嘉瑜臉書提到，3月1日竹科跳電，台電才剛擔保穩定供電！今天內湖跟立法院辦公室都停電了，據說現在全台灣都有跳電、停電的狀況！大家千萬小心，暫時別搭電梯，「在蓬佩奧來台時刻，全台大停電，是巧合？意外？還是有貓膩？」。

對此有網友在高嘉瑜貼文留言表示，「用愛發電啊，委員這是貴黨教我們的耶」、「四個不同意，台灣更有力」、「大家要開始習慣沒電的日子。用愛台灣的心撐過去。加油」、「有愛不怕沒電的啦」、「我們的愛都在烏克蘭了，可以理解」、「美花，是不是該發雞排了」。