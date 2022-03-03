歐股翻轉早盤跌勢，周三收漲。由於擔心俄羅斯入侵烏克蘭而來的制裁，將導致供應吃緊，大宗商品價格上揚，帶動了能源股和礦業股的上漲。

周三泛歐Stoxx 600指數收漲3.96點或0.90%，為446.33點。布蘭特原油飆至每桶110美元，油氣股上漲4.1%。

由於對供應中斷的擔憂日益加劇，銅和鋁等金屬價格上漲，推進礦業股上漲2.3%。

英國富時指數升1.36%，德股升0.69%，法股升1.59%；哥本哈根股市跌1.26%最多。

Equiti資本的市場分析師David Madden說，股市在過去幾個交易日遭逢巨大損失，但這也帶來買進機會，而今日進場的多頭也不是很積極。

歐股今年以來已經下跌8%；市場擔心西方對俄羅斯的制裁將對全球經濟產生影響，尤其是能源價格飆升，助長了原本已經高漲的通膨。

美聯準會主席包威爾的談話，也提振了全球股市，他指出，烏克蘭危機帶來了不確定性，但聯準會仍將在本月升息。

銀行股上漲了1.38%。由於西方制裁措施，銀行股在戰事期間一直處於低落。

Equiti資本總體經濟學家Stuart Cole說，包威爾談話和加拿大央行的升息，協助了銀行股；市場並已經確信，央行的政策仍然聚焦於對抗通膨，這表示利率將繼續上升。

周三公布的數據顯示，歐元區通膨在上月再創新高，加深了歐洲央行的問題。歐洲央行一方面必須對於戰事帶來的市場動盪表現出冷靜態度，同時也必須回應物價上漲。

防禦性股票下跌，公用事業股跌1.7%。此前風險情緒遭受打擊之時，防禦性股票會獲得一些買盤。

汽車股跌1.6%。俄羅斯的攻擊傷害了烏克蘭西部的供應商，汽車製造商難以取得關鍵的線束材料，並被迫減產。

福斯和BMW皆跌超過2%。

愛立信跌9.7%。該瑞典電信設備商表示，美司法部已經告知，有關該公司在伊朗不當行為的內部調查報告，有所不充足。

芬蘭煉油商Neste在與Marathon石油公司達成一項合資協定之後，大漲14.3%。