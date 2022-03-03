由於俄烏交戰白熱化，日本豐田汽車表示，預計從4日開始暫停在俄羅斯一切生產作業。同時，由於供應鏈供貨問題，豐田也決定無限期停止將汽車出口至俄國。因此，俄烏兩國有200家左右豐田經銷商，目前是歇業狀態。

停止與俄國之間的商業活動，豐田並不是第一個開槍的日本車商。不管是不是基於政治因素考量，在俄烏頻繁戰火下，這些日本汽車業者在營運上確實也面臨到缺料，以及物流方面不便的問題。

2月底，在俄羅斯大軍陸續入境烏克蘭之後，許多外國公司尤其是歐美業者都對俄大聲撻伐，甚至有些還威脅要撤資。不過，對日企而言則表現相對溫和。

豐田指出，自己與全球都一樣，正在密切關注俄烏最新發展，除了關心烏克蘭民眾安全外，並希望能儘快恢復和平。日本在俄羅斯諸多品牌中，豐田汽車是最響噹噹的。豐田在俄國第2大城聖彼得堡，擁有2千位員工的車廠，目前產量在8萬輛左右。

日本其它在俄羅斯經營車商中，2021年在俄國賣出3萬輛的馬自達表示，近日將停止出口零組件至海參威的合資工廠。

三菱汽車日前宣布，俄國斯被各國制裁，供應鏈供貨不穩之下，可能會暫停在俄羅斯生產作業以及銷售活動。

2020財年僅在俄國賣出1406輛汽車的本田汽車指出，因出貨以及款項交易困難，故暫停出口俄羅斯汽車與摩托車產品。

而在2021年在俄國有5.3萬輛業績的日產汽車，獨排眾議目前在當地還是繼續開門做生意，不過日產說會時時留意最新發展。

事實上，日俄雙方汽車相關產品交易頻繁，根據日本官方統計，2020年時日本出口至俄羅斯的各式貨物中，至少有半數都是汽車或與汽車有關的零組件。